Si tout citoyen croyant devenait modèle et donnait l’exemple ! (Par Théodore Ndok NDIAYE)

Au moment où notre pays, son Président, Macky Sall, et nos leaders font l’actualité du « leadership », de la bonne gouvernance et de la paix-développement, alors que, d’une part, nous vivons paradoxalement et à nouveau le drame terrible du massacre et de l’engloutissement de nos citoyens dans nos forêts et mers du Sud et, d’autre part, que nos responsables politiques peinent à se parler et à « dialoguer », on est en droit de se demander si le temps n’était pas venu et l’heure sonnée pour l’homme et le « citoyen croyant sénégalais » de s’interroger en conscience. Que faisons-nous de notre ardente foi et de notre paix que nous proclamons et scandons à longueur de journée ? Et l’on a envie de crier « Ngir Yalla, jamm ak teranga ! » (que vivent et viennent enfin la paix et la solidarité, « nom de Dieu !) Le Sénégalais, le citoyen sénégalais, le croyant citoyen sénégalais est vivement interpellé et doit relever le défi de son être et vivre ensemble en citoyen et croyant dans la cité..