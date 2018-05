Cl Adoul Aziz Ndao: Ses vérités sur le capitane Dièye

Abdoulaye Aziz Ndao, auteur du brûlot sur la maréchaussée a donné son avis sur l’arrestation du capitaine Dièye. Dans un entretien accordé à L’AS, le colonel de la gendarmerie à la retraite dénonce la façon avec laquelle l’armée a géré le cas Dièye. « On n’aurait du jamais en arriver là avec ce capitaine. Son cas démontre une fois de plus certains dysfonctionnements dans l’armée », déclare-t-il. Sur la démission et les ambitions politiques du capitaine Dièye, le colonel Ndao explique : «il a le droit d’avoir des ambitions politiques si cela lui chante. Il fallait à mon avis avoir le courage de le laisser partir. Soit on accepte sa démission en ne regardant que l’intérêt strict de l’Armée qui ne peut maintenir en son sein un officier politicien ou le foutre dehors pour indiscipline ». Mais déplore le colonel Ndao, cette décision a manqué. «J’ai senti une frilosité des chefs que rien à priori ne peut justifier », constate-t-il. «Beaucoup d’officiers démissionnent pour diverses raisons. Beaucoup d’autres sont foutus à la porte pour diverses raisons. La politique ne peut pas et ne doit pas rentrer dans les casernes. Rien cependant n’interdit le capitaine Dièye de rentrer en politique. L’essentiel, est qu’il le fasse en dehors de l’armée.»