Classement 2018 : Voici les 5 personnes les plus riches du Sénégal

Le classement des 5 entrepreneurs multi-millionnaires sénégalais qui possèdent des entreprises dont les revenus annuels dépassent 100 millions de dollars.

5.Ameth Amar

Ameth Amar, 66 ans, est l’un des chefs d’entreprise les plus influents du Sénégal. En 1996, il a fondé le moulin à farine New African, une entreprise industrielle sénégalaise qui produit de la farine de blé, de l’alimentation pour bétail, de la volaille, de l’alimentation pour poissons et des pâtes. Les revenus annuels dépassent 130 millions de dollars et la société emploie plus de 400 personnes. Amar est propriétaire de la société.

4.Kabirou Mbodje

Source: transfert d’argent

L’entrepreneur sénégalais de 53 ans est le fondateur et actionnaire majoritaire de Wari, le service de transfert d’argent le plus populaire du Sénégal. Wari, que Mbodje a fondé en 2008, surclasse les géants du transfert d’argent international comme Moneygram et Western Union au Sénégal. Wari opère désormais à partir de plus de 20 000 points de vente au Sénégal et de 500 000 à travers le monde. La société compte plus de 300 employés et opère dans 60 pays. Wari avait des revenus de plus de 150 millions de dollars l’an dernier.

3.Mohammed Choubassi & Family

Source: Biens de consommation

Mohammed Choubassi et ses frères possèdent SEBO, la deuxième plus grande brasserie du Sénégal avec une part de marché estimée à 30% du marché de la bière. L’empire commercial Choubassi comprend également Sofiex, fabricant et distributeur de pâtes, de produits laitiers et d’aliments congelés. La société a des revenus annuels de plus de 220 millions de dollars.

2.Abdoulaye Diao

Source: huile

En 1987, le magnat sénégalais Abdoulaye Diao a fondé la Société internationale du pétrole et des produits de base (ITOC SA). L’ITOC commercialise du pétrole brut, de l’essence, du GPL et du carburéacteur. Diao est propriétaire de l’entreprise.

1.Yerim Sow

Source: Investissements

Yerim Sow est le fondateur du groupe Teyliom, une société d’investissement dotée d’un portefeuille étendu comprenant des hôtels de luxe, Radisson Blu Dakar, Noom, Seen et Yaas, ainsi qu’une banque commerciale, Bridge Bank. Il possède également 7% de MTN Cote D ‘Ivoire. Yerim Sow est le fils du légendaire magnat sénégalais de la construction Aliou Sow, décédé en août dernier.