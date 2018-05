Classement Cies: Koulibaly devant Cristiano Ronaldo !

A en croire l’Observatoire du Football, Cristiano Ronaldo n’émargerait même pas parmi les dix meilleurs joueurs du Big Five. Un classement dominé par Lionel Messi.

Comme chaque année, l’Observatoire du football CIES a établi en cette fin de saison son classement des 100 meilleurs joueurs des cinq grands championnats. Un classement établi sur la base d’un algorithme prenant en compte différents aspects du jeu comme la finition, la récupération, la percussion, la rigueur ou la distribution.

Et à en croire ce puissant calcul statistique, Lionel Messi serait une fois encore le meilleur joueur du Big Five, l’attaquant du FC Barcelone obtenant la note de 92,12. Les noms de ses dauphins sont en revanche plus surprenants puisque l’Argentin devance David Silva (91,69) et Paulo Dybala (91,37), Sergio Aguero (90,48) et Nicolas Otamendi (90,47) complétant le Top 5. Quatre joueurs de l’Albiceleste émargent donc dans ce Top 5 ainsi que trois joueurs de Manchester City et ils sont au total six Ctizens dans le Top 10 puisque Luiz Fernandinho (6e avec 90,45), Kevin de Bruyne (8e avec 90,14) et Raheem Sterling (9e avec 89,76) accompagnent leurs partenaires.

La Ligue 1 à la traîne

Si Mohamed Salah apparaît au sixième rang (90,45), Cristiano Ronaldo ne pointe en revanche qu’en 16e position, aux côtés de Lorenzo Insigne et est donc également devancé par Kalidou Koulibaly (11e), Jorginho (14e) ou Miralem Pjanic (15e). Et ce malgré ses 43 buts inscrits cette saison. Quant aux joueurs de la Ligue 1, s’ils sont 19 à apparaître dans le Top 100, le premier d’entre eux, Edinson Cavani, ne pointe qu’en 21e position, juste devant Adrien Rabiot, Dani Alves suivant au 24e rang et Nabil Fekir et Florian Thauvin apparaissant aux 32e et 33e places. Quant à Neymar, ses 1796 minutes de jeu ne lui permettent pas d’être pris en compte, le temps de jeu minimal ayant été fixé à 1800 minutes…