CLASSEMENT FIFA 2016- Le Sénégal, meilleure équipe africaine de l’année 

L’équipe nationale de Football du Sénégal a terminé l’année à la tête du classement de la Fédération internationale de football Association (FIFA) zone CAF et 33e Mondial. Un dernier classement de l’année qui a été publié ce jeudi 22 décembre par la FIFA.

Avec 755 points, le Sénégal reste la première nation africaine de football comme en novembre dernier. Les «Lions » du Sénégal profitent ainsi de la dégringolade continue des «Eléphants» de Côte d’Ivoire, désormais relégués à la 2ème place. La Tunisie complète le podium. Le Top 10 continental demeure inchangé. Avec peu de matches disputés depuis la publication de la dernière édition de ce classement, peu de changements ont été notés. La plus forte progression est le fait du Rwanda (92e, plus 9). En termes de places gagnées depuis un an, la Guinée-Bissau (68e, plus 78) a enregistré la plus forte progression. Les «Djurtus» réalisent une année 2016 particulièrement réussie, sanctionnée notamment par une première participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en janvier-février prochains au Gabon. Dans le Classement mondial FIFA, l’Argentine achève 2016 à la première place, juste devant le Brésil. Elle succède à la Belgique, sacrée «Équipe de l’année» en 2015. La prochaine édition du Classement ­mondial FIFA/Coca-Cola sera publiée le 12 janvier 2017, juste deux jours avant le coup d’envoi de la CAN 2017.

-Voici le Top 10 africain :

-1er (33e mondial) : Sénégal (0)

-2e (34e) : Côte d’Ivoire (0)

-3e (35e) : Tunisie (-1)

-4e (36e) : Egypte (0)

-5e (38e) : Algérie (0)

-6e (48e) : RD Congo (-1)

-7e (50e) : Burkina Faso (0)

-8e (51e) : Nigeria (0)

-9e (53e) : Ghana (0)

-10e (57e): Maroc (0)