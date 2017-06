CLASSEMENT FIFA- Le Sénégal 2ème africain

A l’issue d’un mois marqué par très peu de rencontres internationales, le classement FIFA de juin ne comporte pas de gros changements. Le podium Egypte-Sénégal-Cameroun reste en tête au niveau africain et la RD Congo profite de la chute du Burkina Faso pour intégrer le Top 5 continental.

La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement mensuel des nations pour le mois de juin. Avec seulement 10 matchs disputés, peu de changements sont à signaler et les podiums mondiaux (Brésil-Argentine-Allemagne) et africains (Egypte-Sénégal-Cameroun) restent inchangés. Mais l’équipe nationale de football du Sénégal a progressé de trois places au dernier classement de la FIFA publié jeudi, passant ainsi de la 30e à la 27e place mondiale, entre mai et juin. Toutefois pas de mouvement non plus dans le Top 10 mondial. En revanche côté africain, le Burkina Faso chute du 4e au 7e rang continental. Les Etalons perdent 60 points, pire recul mensuel au niveau global. Du coup, la RDC en profite pour intégrer le Top 5 africain. En termes de places, c’est la Mauritanie (104e) pour qui la chute est la plus lourde à l’échelle mondiale avec la perte de 13 rangs. Avec la Coupe des Confédérations, la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 et les matchs amicaux, la prochaine édition du classement s’annonce beaucoup plus mouvementée !

Le top 10 mondial

Brésil

2. Argentine

3. Allemagne

4. Chili

5. Colombie

6. France

7. Belgique

8. Portugal

9. Suisse

10. Espagne

Le top 20 africain

Egypte (20e)

2. Sénégal (27e)

3. Cameroun (32e)

4. Nigeria (38e)

5. RDC (39e)

6. Tunisie (41e)

7. Burkina Faso (41e)

8. Côte d’Ivoire (47e)

9. Ghana (49e)

10. Algérie (53e)

11. Maroc (56e)

12. Afrique du Sud (65e)

13. Mali (66e)

14. Ouganda (71e)

15. Guinée (72e)

16. Kenya (74e)

17. Bénin (81e)

18. Cap Vert (84e)

19. Congo (85e)

20. Gabon (86e)