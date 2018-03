Classement Fifa Le Sénégal chute encore !

La Fifa vient de publier le classement mensuel des meilleures nations de football du monde. 24e au mois de janvier, le Sénégal ne cesse de chuter. En effet, les Lions de la Téranga perdent 3 places et se retrouvent désormais 27e.

Au sommet de l’Afrique et 23e au monde début décembre, après la qualification au Mondial russe, le Sénégal ne cesse depuis de faire une chute libre au classement Fifa. Aujourd’hui, les hommes d’Aliou Cissé se retrouvent 27e, avec 855 points, derrière l’Irlande du Nord. Sur le plan continental, le classement est toujours dirigé par les Tunisiens (23e niveau mondial), suivis par le Sénégal qui reste second. La République démocratique de Congo, 39e au monde, ferme la marche du podium sur le continent africain. Le reste du « top 10 continental » est composé du Maroc (42e), de l’Egypte (43e), du Cameroun (51e), du Nigeria (52e), du Ghana (54e), du Burkina Faso (57e) et de l’Algérie (60e). Au niveau mondial, le top 3 reste inchangé, dirigé par l’Allemagne, champion du monde en titre, le Brésil, première nation qualifiée en Russie et le Portugal, champion d’Europe en titre.

Georges Emmanuel Ndiaye

Le top 10 mondial

Allemagne

2.Brésil

3. Portugal

4. Argentine

5. Belgique

6. Espagne

7. Pologne

8. Suisse

9. France

10. Chili

Le top 20 africain