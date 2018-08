Classement FIFA : Le Sénégal deuxième en Afrique

La FIFA a publié ce jeudi 16 août son premier classement depuis la Coupe du monde en Russie. Le mode de calcul est désormais différent. Championne du monde, la France s’empare des commandes d’un top 10 où l’on trouve la Belgique et le Brésil sur le podium. L’équipe de France n’avait plus été au sommet de la hiérarchie mondiale depuis 2001. En ce qui concerne le continent africain, le trio de tête avec la Tunisie devant le Sénégal et la RDC demeure inchangé. L’Egypte de Mohamed Salah, mondialiste sortie au premier tour après trois défaites, dégringole à la 65e position mondiale et à la 11e en ce qui concerne le classement africain.?