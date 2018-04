Classement Fifa Le Sénégal occupe la 2e place africaine

La FIFA a publié hier son classement du mois d’avril. La Tunisie occupe la première place africaine. Les tunisiens sont devant le Sénégal et la RDC.

Comme chaque mois, la FIFA a dévoilé ce jeudi son édition mensuelle du classement des nations pour le mois d’avril. Et, comme prévu après les nombreux matchs amicaux programmés en mars, des changements importants sont à noter. Le Sénégal reste donc en deuxième position sur le plan africain et devance la RDC, le Maroc, l’Egypte. Les Lions ont joué deux matchs amicaux au mois de mars contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0). Les poulains d’Aliou Cissé ont enregistré deux matchs nuls. Un peu plus bas, le Nigeria (47e) fait un bond de 5 places pour doubler le Cameroun et permettre à l’Afrique de compter un 6e représentant dans le Top 50. Si le Ghana, le Burkina Faso et le Cap Vert poursuivent leur progression avec un gain de 3 places, l’Algérie n’en finit quant à elle de chuter et les Fennecs sortent du Top 10 africain, dépassés par les Requins Bleus. Au niveau mondial d’abord, où la Belgique détrône le Portugal du podium derrière l’Allemagne, toujours en tête, et le Brésil. De leur côté, la France et la Suisse remontent pour se rapprocher du Top 5.

Georges Emmanuel Ndiaye

Le top 10 mondial

Allemagne

2.Brésil

3. Belgique

4. Portugal

5. Argentine

6. Suisse

7. France

8. Espagne

9. Chili

10. Pologne

Le top 20 africain