Classement Fifa La Tunisie repasse devant le Sénégal !

Doublée par le Sénégal en novembre dernier, la Tunisie reprend sa place de leader africain aux Lions de la Teranga dans le classement FIFA du mois de janvier dévoilé ce jeudi.

Coup de théâtre pour le premier classement FIFA de l’année 2018 ! En effet, l’instance dirigeante du ballon rond a dévoilé ce jeudi son édition actualisée du mois de janvier et si aucun changement n’est à signaler dans le Top 10 mondial, le leader africain change de tête puisque le Sénégal perd son trône au profit de la Tunisie ! Les Aigles de Carthage reprennent ainsi les commandes après avoir été doublés par les Lions de la Teranga en novembre dernier.

Pourtant, avec seulement 22 matchs disputés depuis la précédente édition, on pouvait s’attendre à des changements limités, mais l’effacement de précédents résultats a eu plus d’impact que prévu. Au pied du podium, on note ainsi que le Maroc double la RD Congo à la 4e place. Pour le reste, peu de changements à signaler, mais la prise en compte des résultats du CHAN 2018 devrait entraîner de nouveaux changements dans la prochaine édition qui sera dévoilée le 15 février.

Le top 10 mondial

Allemagne

2.Brésil

3. Portugal

4. Argentine

5. Belgique

6. Espagne

7. Pologne

8. Suisse

9. France

10. Chili

Le top 20 africain