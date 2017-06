Le clavier français AZERTY va changer

Le ministère de la culture lance une enquête publique afin d’améliorer l’historique clavier français. Deux versions sont proposées, l’une plus révolutionnaire que l’autre.

Les jours du clavier AZERTY sont comptés. L’Afnor – organisme français de certification et association qui coordone l’élaboration de normes – a ouvert mercredi aux commentaires le projet de remplacement du clavier, utilisé depuis plus d’un siècle. L’initiative fait suite à une consultation avec des experts, des linguistes, des fabricants ou encore spécialistes des affections de la main et des articulations, lancée il y a un peu plus d’un an.

Fin 2015, l’Afnor s’était lancé dans une réflexion pour élaborer un modèle plus adapté aux caractères courants du français et remédier aux problèmes d’ergonomie du clavier. Il est «presque impossible d’écrire en français correctement avec un clavier commercialisé en France», avait déploré la Délégation générale à la langue française et aux langues de France dans un rapport. Pour ne rien arranger, il existe des différences entre la disposition ou le comportement des touches selon que l’on utilise un Mac ou un PC sous Windows ou Linux.

Deux modèles ont été retenus

Deux modèles de claviers ont été sélectionnés à l’issue des débats d’experts. Le premier est un modèle de clavier AZERTY «amélioré». «Les 26 lettres de l’alphabet et les chiffres ne changent pas de place, contrairement à certains autres signes tels que certaines voyelles accentuées, l’arobase, les accolades…», explique l’Afnor. Ainsi, le point devient accessible sans passer par la touche majuscule, les lettres majuscules peuvent être aisément accentuées et la palette des signes typographiques est élargie, par exemple aux accolades. le sigle arobase est également déplacé sous la lettre A. Cette disposition s’appuie sur les recherches d’une université finlandaise qui a développé une simulation de saisie en intégrant les pratiques d’utilisateurs.

Le second modèle remplace AZERTY par BÉPOÈ!, une version spécifiquement pensée pour ne pas se fatiguer les doigts ou les articulations. «L’arrangement des touches de la disposition bépo est basé sur une étude statistique de la langue française. Les lettres les plus fréquentes sont placées sur la rangée de repos ce qui permet de limiter les efforts et donc la fatigue musculaire. La frappe devient plus confortable ce qui réduit les risques de troubles musculosquelettiques», précise le site bepo.fr.