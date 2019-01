Le  climat des affaires s’est détérioré en  novembre

Le climat des affaires s’est dégradé de 0,5 point au mois de novembre 2018, en variation mensuelle. Cette situation reflète les orientations défavorables des opinions respectives des industriels et des commerçants.

La majorité des industriels interrogés dans l’industrie ont indiqué la concurrence supposée déloyale (36%), les difficultés de recouvrement des créances (36%) et l’insuffisance de la demande (26%), comme les principales difficultés, durant le mois de novembre 2018. D’apres la Direction de la prévention des études économiques (Dpee), le climat des affaires s’est détérioré dans le sous-secteur, en rythme mensuel, en liaison avec les opinions respectives défavorables des industriels sur la production et les perspectives d’emploi de main d’œuvre. En perspectives, la majorité des enquêtés anticipe une hausse de leur production au terme du mois de décembre 2018. Concernant le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les contraintes les plus citées par les entrepreneurs interrogés sont les difficultés de recouvrement des créances (100%), l’accès difficile au crédit (40%) et la vétusté de certains des équipements (40%). Néanmoins, le climat conjoncturel s’est globalement amélioré dans le sous-secteur, entre octobre et novembre 2018, sous l’effet des orientations positives des soldes d’opinion relatifs aux commandes publiques et privées. En outre, l’optimisme des enquêtés quant aux perspectives de commandes (publiques et privées) et d’emploi de main d’œuvre a, également, contribué à la progression de l’indicateur de climat des affaires du sous-secteur. Au titre des services, apprend-on, les difficultés de recouvrement des créances (60%), la concurrence jugée déloyale (50%) et la fiscalité (25%) sont majoritairement ressorties des réponses des enquêtés comme principales entraves à l’activité, au mois de novembre 2018. Néanmoins, précise la source, le climat des affaires s’est amélioré dans le sous-secteur, en rythme mensuel, et est passé légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme. En effet, les soldes d’opinion relatifs aux tarifs pratiqués, aux commandes et aux perspectives de chiffres d’affaires se sont, particulièrement, bien orientés. S’agissant du commerce, les difficultés de recouvrement des créances (57%), les difficultés d’approvisionnement (43%) et la fiscalité (29%) sont principalement évoqués par les chefs d’entreprises enquêtés comme contraintes à l’activité, au mois de novembre 2018. Par ailleurs, le climat des affaires s’est dégradé (-2,4 points) en rythme mensuel et s’est établi en dessous de sa moyenne de long terme, de fait de l’orientation particulièrement défavorable de l’opinion des commerçants sur leurs chiffres d’affaires.

Zachari BADJI