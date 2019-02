Ce que les clubs ont changé dans leurs listes

La Ligue des Champions est bientôt de retour ! Avant de retrouver la scène européenne, les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de l’épreuve ont communiqué leurs listes de joueurs inscrits. Cela a notamment été le cas du PSG et de l’OL, les deux derniers représentants tricolores.

Road to Madrid. Seize, ils sont encore seize candidats à vouloir soulever la coupe aux grandes oreilles, le 1er juin prochain au Wanda Metropolitano. Mais le chemin est encore long pour les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Le 12 février prochain, les premiers matches aller se joueront aux quatre coins de l’Europe. Du côté de l’Angleterre, Manchester United recevra le Paris Saint-Germain à Old Trafford pour un choc cinq étoiles. Une semaine plus tard, le 19 février, l’Olympique Lyonnais, l’autre représentant français dans la compétition, aura aussi fort à faire au Groupama Stadium face au FC Barcelone.

Avant tout cela, les seize formations huitième de finalistes ont dû communiquer à l’UEFA leurs nouvelles listes de joueurs inscrits. Entre blessures et mercato, la plupart des clubs ont dû faire quelques ajustements. D’ailleurs, l’UEFA a fait vendredi, sur son site officiel, un point sur le règlement concernant les recrues pouvant jouer en Champions League. « Conformément à l’Article 45 du règlement de l’UEFA Champions League, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs pour le reste de la compétition avant le 1er février à minuit. Les nouveaux effectifs seront finalisés lundi. » L’instance dirigeante du football européen a ajouté :

Aucune surprise dans les listes

« À partir des huitièmes de finale, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs qualifiés pour les matches restants de la compétition en cours. Cette inscription doit être faite d’ici au 1er février 2019 (à 24h00 HEC) au plus tard. Ce délai ne peut pas être prolongé. Ces trois joueurs peuvent avoir été alignés pour un autre club lors de la phase de qualification, lors des matches de barrage ou lors de la phase de matches de groupe de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League. Si l’inscription de ces nouveaux joueurs entraîne le dépassement du nombre de joueurs sur la liste A (25 joueurs), le club doit retirer de cette liste le nombre nécessaire de joueurs déjà inscrits afin que l’effectif soit à nouveau de 25 joueurs. Le contingent de « joueurs formés localement » doit être respecté lors de l’inscription de nouveaux joueurs. Les joueurs nouvellement inscrits doivent porter des numéros fixes n’ayant pas été attribués auparavant ».

Les listes ont été rendues publiques ce mardi 5 février. On commence par le PSG qui a inscrit sa nouvelle recrue, Leandro Paredes, et l’attaquant de la réserve, Metehan Güçlü. À noter qu’Adrien Rabiot n’a pas été enlevé, ce qui laisse la porte ouverte à son retour dans le groupe professionnel, et donc à la double confrontation face à Manchester United. Weah, prêté au Celtic et Adli transféré à Bordeaux, n’en font logiquement plus partie. À L’OL, on a retiré Jordan Ferri, parti du côté de Nîmes, et le jeune Brault. Lucas Tousart a lui été incorporé puisqu’il passera l’âge de 21 ans au mois d’avril. Le Barça a lui retiré Denis Suarez et Munir, tous les deux prêtés respectivement à Arsenal et au FC Séville, alors que Rafinha est lui blessé pour une longue période. Boateng y est incorporé. Morata a lui a été rajouté du côté de l’Atlético, tout comme Caceres et Spinazzola à la Juventus Turin alors que Benatia et Cuadrado n’y sont plus. Le Colombien est forfait pour une longue période. Fellaini ne fait plus partie de la liste de Manchester United alors qu’Alex Oxlade-Chamberlain fait son retour pour Liverpool. Enfin, comme Lucas Tousart à l’OL, Gabriel Jesus fêtera ses 22 ans en avril. Il passe donc de la liste B à la liste A.