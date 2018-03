Cm 2018- Vittel, le lieu idéal pour la préparation 

Le sélectionneur national Aliou Cissé a choisi d’établir son camp d’entraînement à Vittel (France), estimant que le lieu choisi offre toutes les commodités pour bien préparer la phase finale de Coupe du monde 2018.

‘’C’est un endroit où les sélections et les clubs professionnels ont leurs habitudes, et personnellement, j’y suis venu me préparer avec le PSG et Montpellier’’, a expliqué l’ancien milieu de terrain international. ‘’Nous n’allons pas en terrain inconnu et à partir de ce lieu, il est facile de rejoindre le Luxembourg et la Croatie pour nos matchs amicaux’’, a dit le sélectionneur national en conférence de presse. ‘’Il est vrai que nous aurions aimé faire le camp de base ici et y jouer les matchs amicaux, mais les conditions ne s’y prêtent pas’’, a regretté Cissé.

Le sélectionneur qui a publié une liste de 30 joueurs pour les deux premiers matchs amicaux des Lions contre l’Ouzbékistan (23 mars) et contre la Bosnie (27 mars), va débuter sa préparation au Sénégal du 21 au 24 mai. Cette première phase sera clôturée par la remise du drapeau national avant que les Lions ne s’envolent pour Vittel (France) où aura lieu la plus grande partie du stage. De cette ville française, les Lions iront au Luxembourg et en Croatie pour jouer des matchs amicaux les 31 mai et 8 juin avant de se mesurer contre un dernier adversaire, le 12 juin prochain. Les Lions vont démarrer la coupe du monde contre la Pologne, le 19 juin au stade du Spartak à Moscou. Les deux autres de poule se joueront contre le Japon le 24 juin (Ikaterinburg) et contre la Colombie, le 28 juin (à Samara).

Source: APS