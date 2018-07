CM2018: Messi et Cristiano Ronaldo, par la petite porte…

Eliminés samedi dès les 8es de finale de la Coupe du monde 2018, l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo ont probablement grillé leur dernière chance de remporter un jour la compétition. En 4 éditions disputées, les deux superstars auront globalement déçu dans l’épreuve reine.

En l’espace de quelques heures samedi, la Coupe du monde 2018 a dit adieu à ses deux superstars, et ce dès les 8es de finale. L’Argentin Lionel Messi, éliminé par l’équipe de France (3-4), puis le Portugais Cristiano Ronaldo, éjecté par l’Uruguay (1-2), ont en effet pris la porte sans avoir été en mesure de changer le destin de leur sélection. A cette occasion, les deux meilleurs joueurs du monde ont très certainement disputé le dernier match de leur carrière en Coupe du monde : à 33 ans, malgré sa longévité exceptionnelle, CR7 sera sans doute trop vieux pour répondre présent au rendez-vous dans 4 ans au Qatar. A 31 ans, cela s’annonce également compliqué pour Messi, surtout que la Pulga risque de prendre sa retraite internationale, définitive cette fois, après cette nouvelle désillusion avec sa sélection. Messi proche de la retraite internationale, Ronaldo en réflexion Trop déçu, l’attaquant du FC Barcelone a refusé de s’exprimer devant les médias après l’élimination. «Il est triste, comme nous tous. Mais il est peut-être un peu plus touché que les autres à cause de toute la pression qu’il a sur les épaules pour faire gagner le titre à la sélection», a glissé son coéquipier Sergio Agüero. De son côté, Ronaldo devrait continuer jusqu’à l’Euro 2020, notamment pour essayer de dépasser Michel Platini en tant que meilleur buteur de la compétition (les deux hommes affichent 9 buts), mais rien n’est certain pour l’instant. «Mon avenir ? Ce n’est pas le moment d’en parler», a éludé le Lusitanien après l’élimination. Une chose est sûre en tout cas : malgré leur carrière exceptionnelle, les deux quintuples Ballon d’Or se sont tous les deux cassés les dents sur la Coupe du monde. Aucun d’eux n’est parvenu à ajouter ce titre suprême à son palmarès, la meilleure performance du Portugais restant la demi-finale atteinte en 2006 pour sa première participation lorsqu’il n’avait que 21 ans. De son côté, Messi a laissé passer sa chance avec la finale perdue contre l’Allemagne il y a 4 ans. Aucun but en match à élimination directe ! Individuellement, les deux légendes ont eu beaucoup de mal à répondre présent lorsque le niveau s’élevait. En atteste cette terrible stat : ni l’Argentin ni son rival n’ont fait trembler les filets en match à élimination directe dans la compétition malgré 8 matchs joués (756 minutes) pour le premier et 6 matchs joués (514 minutes) pour le second ! Bien sûr, cela n’a pas empêché Messi de terminer avec le titre de meilleur joueur de l’édition 2014 mais il faut rappeler que cette distinction avait provoqué un véritable tollé à l’époque. Moins bien entouré qu’en club, moins bien utilisé aussi (surtout Messi), le duo va donc très probablement rejoindre les Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano, Eusébio et Michel Platini pour compléter la liste des monstres sacrés à qui le titre mondial s’est refusé… D’après vous, Messi et Cristiano Ronaldo ont-ils disputé le dernier match de leur carrière en Coupe du monde ? Quelle(s) image(s) garderez-vous d’eux dans la compétition ? N’hésitez pas à réagir et à débattre dans l’espace «Ajouter un commentaire» …

– Source: Maxifoot