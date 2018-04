CMU 300 élèves de la commune de Pikine-Nord bénéficie d’une prise en charge médicale

300 élèves de quatre établissements scolaires (trois primaires et un secondaire) de la commune de Pikine-Nord ont bénéficié d’une prise en charge médicale dans le cadre de la Couverture maladie universelle (Cmu). Cette initiative de haute portée sociale est l’oeuvre de Maguette Dia, responsablede l’Apr à Pikine Nord et agent au ministère de la Santé et de l’Action sociale. La cérémonie de remise des cartes aux bénéficiaires a été présidée par le chef régional de la Cmu, Mme Mbaye Rokhaya Badiane. A cette occasion, le responsable de la Cmu a fait le point sur le retard accusé par l’Etat dans le paiement des structures sanitaires suite à la prise en charge des initiatives de gratuité. A en croire Mme Mbaye, les ayants-droit (mutualistes et structures sanitaires) ont été informés de la disponibilité de l’argent destiné au remboursement des initiatives de gratuité de 0 à 5 ans, du plan Sésame etc. Mieux, indique-t-elle, certains bénéficiaires ont déjà commencé à retirer leurs chèques au niveau de l’agence de la Cmu. En ce qui concerne la Cmu-élèves, le chef du service régional de la Cmu révèle que ce programme est dans la phase de mise en oeuvre. Et des rencontres sont en cours avec les chefs d’établissements pour mieux expliquer cette nouvelle trouvaille.