Cmu: Le Sénégal et les Etats-Unis face au défi de la digitalisation

Une délégation du Sénégal, composée du Ministère de la Santé et de l’Action sociale et de l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANCMU) séjourne aux Etats Unis, pour voir l’état d’avancement de la fourniture des tablettes biométriques et des kits d’authentification des bénéficiaires de la CMU, conçus à SiliconValley par la société CRedenceID.

Au cours d’une cérémonie protocolaire, organisée par le Departement of commerce de San Francisco, des officiels américains ont apprécié les efforts de digitalisation de la Couverture maladie Universelle au Sénégal, promettant au passage de suivre de près le processus de digitalisation et au besoin même, de s’en inspirer.

Le Système d’Information de Gestion Intégrée de la Couverture Maladie Universelle (SIGICMU) a plusieurs composantes dont le SIBIO, dispositif d’identification biométrique des bénéficiaires, considéré comme une réponse concrète à la grande problématique de la santé pour tous en Afrique.

Les tablettes et Kits biométriques en cours de conception dans le SiliconValey vont être déployés dans tous les hôpitaux, centres de santé et postes de santé du Sénégal, grâce à l’appui de la Banque Mondiale, pour faciliter l’authentification des bénéficiaires au niveau des points de prestation. Le SIBIO va compléter le dispositif du SIGICMU en cours de développement. En effet, en plus des modules déjà développés en interne, d’autres sont en cours de développement commel’application mobile SAMACMU ou encore la plateforme électronique des cotisations et dons SunuCMU;pour permettre d’accélérer le processus d’extension de la CMU et de rendre le programme viable, soutenable et pérenne.