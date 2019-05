Les co-accusés de Béthio écopent des peines de 8 à 15 ans

Si Cheikh Béthio Thioune a écopé une peine de 10 ans aux travaux forcés, ses 19 autres co accusés, ont été des peines allant de 8 à 15 ans.

Serigne Khadim SECK, Mame Balla DIOUF, Mamadou GUEYE, Moussa DIEYE, Aliou DIALLO, Al Demba DIALLO, Momar Talla DIOP, Mohamed SENE dit Eumeu, Adama SOW dit Doss et Aly DIOUF ont chacun été condamné à quinze (15) ans de travaux forcés.

Le juge a disqualifié les faits de meurtre avec actes de torture ou de barbarie initialement retenus contre eux en meurtre. Il a condamné Cheikh Béthio Thioune et Cheikh FAYE à dix (10) ans de travaux forcés chacun pour les faits de non dénonciation de crime et complicité de meurtre.

S’agissant de Demba Kébé et Pape Ndiaye, ils ont tous les deux pris 8 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre.

Ablaye DIOUF et Samba FALL écope de 5 ans d’emprisonnement ferme chacun pour association de malfaiteurs délictuelle, de recel de cadavres et d’inhumation sans autorisation administrative ou judiciaire.

S’agissant de Samba Ngom, qui était en liberté provisoire, il a pris 6 mois d’emprisonnement ferme pour détention d’arme sans autorisation administrative.

Le juge a prononcé l’acquittement de Serigne Saliou BARRO, d’Aziz Mbacké NDOUR et de Mamadou HANN dit Pape de tous les chefs d’accusation. Si Serigne Saliou BARRO, d’Aziz Mbacké NDOUR avaient bénéficié d’une liberté provisoire, Pape Hann a fait 7 ans derrière les barreaux en détention provisoire.