COALITION ASSEMBLEE BI ÑU BËGG EN CARAVANE-  Le programme de législature en partage

La Coalition Assemblée bi ñu bëgg, porteuse de la liste Députes yi ñu bëgg, avec comme tête de liste Mohamed Sall Sao, expert-consultant en Administration publique et Gouvernance, a initié les 10 et 11 juillet une caravane ponctuée par des visites de proximité et des séances d’information et d’explication de leur programme de législature.

Tout à tour, la Coalition Assemblée bi ñu bëgg a sillonné les Parcelles assainies le 10 juillet et Dakar centre-ville le 11 juillet. Au cours de leurs caravanes d’information, cette coalition s’est évertuée à expliquer aux populations visitées son programme de législature axé sur la nécessité de refonder l’institution parlementaire dans son mode d’organisation et de fonctionnement, d’une part et, d’autre part sur l’urgence d’adopter des lois plus généreuses dans le domaine social et économique. La Coalition Assemblée bi ñu bëgg a aussi profité de ces visites de proximité pour présenter les différents profils de ses investis sur ses listes Députes yi ñu bëgg, qui sont tous des porteurs d’enjeux dans leurs localités respectives, que ce soit sur le plan éthique, professionnel comme sur le plan de leurs engagements à être au service de leurs concitoyens, renseigne Mohamed Sall Sao, la tête de liste de ladite qui sera, ce mercredi 12 juillet, à Rufisque, toujours dans le cadre de ses visites de proximité, d’échange et de partage.