Cocaïne saisie au Port: La Bip et Interpol enquêtent

L’enquête sur la drogue saisie au Port de Dakar est confiée à la Brigade d’intervention de la police (Bip) et à l’Umcc, une unité mixte composée d’éléments de la douane et des autres forces de défense et de sécurité. L’affaire prend aussi une dimension internationale avec l’implication d’Interpol qui va entrer dans l’enquête. Des experts d’Interpol seront ennoyés à Dakar pour circonscrire le dossier