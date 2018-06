Code électoral, contrats pétroliers et gaziers…: Modou Diagne Fada se lâche  

Patron du parti LDR (Les Démocrates Réformateurs) – Yessal, Modou Diagne Fada a été ce samedi l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, il a abordé plusieurs sujets d’actualité, notamment la loi portant modification du code électoral, les contrats pétroliers et gaziers, la situation politique et financière du pays. Morceaux choisis.

Retrait de la loi portant modification du code électoral

Il y a beaucoup de confusions entretenues par des gens qui ne sont pas au fait de la situation. Mais nous qui sommes des députés, nous savions depuis longtemps que la loi avait été retirée. Depuis une quinzaine de jours, la loi a été retirée pour qu’elle puisse être soumise à une commission ad hoc composée de députés, de représentants de partis politiques non alignés, de l’opposition et de la mouvance présidentielle. Parce que le premier projet qui avait été introduit à l’Assemblée nationale, peut-être comportait beaucoup de manquements, beaucoup d’imperfections au niveau du contenu. Le principe du parrainage est déjà voté. C’est une loi constitutionnelle, mais il faut une loi pour préciser comment faire le parrainage ? Quels sont les délais pour permettre aux candidats de compléter leurs parrainages ? Qui doit déposer les parrainages ? Il y a un ensemble de questions qu’il faudra régler pour que la loi puisse être appliquée. Sinon, on ne pourrait pas l’appliquer. La commission est en train de travailler et je sais qu’elle a fait une mission au Cap-Vert. Au moment où nous parlons, une mission est en Pologne pour étudier des cas de pays qui ont adopté le parrainage depuis longtemps.

Le Président Sall cherche-t-il le dialogue ?

Peut-être. C’est en tous les cas son intérêt de chercher à dialoguer. Mais je crois que c’est dans l’intérêt des autres partis aussi de venir à la table de discussion pour poser leurs revendications et grignoter tout ce qu’ils peuvent grignoter à la commission ad hoc. Car à l’Assemblée nationale, on ne peut rien grignoter. Parce que l’Assemblée nationale est une chambre d’enregistrement et d’applaudissement. Si nous ne grignotons pas des acquis ou des avancées dans les discussions qui sont en train d’être menées, à l’Assemblée nationale c’est peine perdue. C’est la raison pour laquelle que nous, LDR Yessal, la politique de la chaise vide n’est pas une bonne chose. Nous sommes au niveau des concertations depuis très longtemps et nous y restons.

Concertations sur le pétrole et sur le gaz

C’est toujours bien de dialoguer, mais moi je ne connais pas les contours de ce dialogue. Nous ne sommes pas encore invités en tant que parti. Il semble que les députés sont invités. Les députés non-inscrits ou peut-être les députés de l’opposition et des députés de la majorité. En tant que parti, nous ne sommes pas encore invités et si nous le sommes, nous allons en discuter au niveau de notre parti et nous allons prendre position. Celle d’y prendre part ou de ne pas y prendre part. Pour qu’on puisse bien apprécier, il faut qu’on dispose des textes ou des références pour savoir on va parler de quoi ? Et puis, les discussions vont aboutir à quoi ? Ces questions ne peuvent être réglées qu’à travers des Tdr (termes de références) assez bien élaborés, assez bien précis pour nous permettre, éventuellement si le parti est d’accord, d’y prendre part. Par ailleurs, je respecte la position du Pds qui est un parti souverain. Mais nous ne sommes plus à la remarque du Pds. Nous sommes un parti souverain et autonome. Nous apprécions nous-mêmes la situation, le contexte des arguments avancés par les uns les autre et nous prenons librement nos décisions.

Contrat entre le Sénégal et la Mauritanie sur le pétrole retrouvé entre ces deux pays

C’est une convention de ratification entre ces deux pays et que pour moi, je ne connais pas la part exacte de chaque pays sur ce pétrole-là. Je ne connais pas ça couvre combien de Km2 dans le territoire mauritanien. Ça couvre combien de Km2 dans le territoire sénégalais. Est-ce qu’il y a beaucoup plus de pétrole dans le territoire sénégalais que dans le territoire mauritanien. C’est d’abord ça qu’il faut savoir parce que pour moi, c’est ça qui est déterminant. Ceux qui disent que nous sommes 10 millions d’habitants et la Mauritanie 5 millions, ça n’a pas de sens. Ce qui est important, c’est de faire des études approfondies pour savoir la part du Sénégal dans ce pétrole-là et la part de la Mauritanie dans ce pétrole-là. Si nous remarquons que c’est 50-50, si nous remarquons que le Sénégal a 75%, on fera 75%. Pour moi c’est ça qui est beaucoup plus fondamental que les autres critères qui sont avancés. La Mauritanie et le Sénégal sont deux pays souverains et chaque pays va défendre ses intérêts. Vous savez que le pétrole a brûlé beaucoup de pays. Pour moi, on doit éviter tout ce qui peut détruire les rapports entre nos deux pays.

Pensez-vous que le Sénégal se porte bien financièrement ?

Pour dire la vérité, je n’en sais pas grand-chose. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je constate ce sont des faits. Récemment on a parlé de retard de bourses des étudiants. On a entendu les explications des uns et des autres. Récemment, nous avons entendu les entrepreneurs nationaux, les hommes d’affaires nationaux parler de la dette intérieure. Donc, ce sont autant de faits qui ne sont pas rassurants. Nous avons entendu aussi les autorités du Ministère de l’Economie et des Finances nous rassurer que le Sénégal est liquide. Mais je crois qu’il y a des efforts d’explication à faire et il y a des situations à éviter pour qu’on puisse croire à ce qu’ils ont dit. Le Sénégal est liquide alors qu’il y a des problèmes de trésorerie qui se posent pour certaines entreprises nationales, pour certaines universités et pour certaines collectivités locales. Je suis président du Conseil départemental de Kébémer et je peux vous dire qu’aujourd’hui, les collectivités locales ont des problèmes de trésorerie. Les payeurs nous disent que nous ne pouvons payer que les salaires. Si le Sénégal est liquide, il faut que ces problèmes-là soient réglés.

Modou Diagne Fada va-t-il rejoindre Macky Sall ?

Modou Diagne Fada ne l’a jamais dit et je crois qu’aucun responsable de Ldr Yessal aussi ne l’a affirmé. Par contre, ce qui est constant, c’est que nous avons réuni notre bureau politique le 6 mai dernier et le bureau politique nous a donné mandat pour ouvrir des discussions avec tout candidat d’obédience libéral qui solliciterait notre soutien. Voilà le mandat du bureau politique et ils nous ont dit une fois ces discussions ouvertes, menées, il faut aussi consulter les chefs religieux et les chefs coutumiers pour les informer de la situation et solliciter leurs prières. Je ne vais pas les voir pour solliciter un « Ndiguel ». Car, je fais bien la part des choses entre la politique et la religion. Mais, ce sont des acteurs majeurs de la société sénégalaise. Quand vous êtes dans une possibilité de changer de cap et que vous êtes un responsable national qui a entretenu d’excellentes relations entre les différentes familles religieuses, c’est important que tu leur parles. C’est peut-être dans ce cadre que mandat nous a été donné. Maintenant, une fois ces consultations terminées, ces discussions menées, j’ai reçu mandat de décider. Soit de dire j’ai discuté, j’ai parlé avec les uns et les autres, mais je n’ai pas vu de convergence programmatique. Les programmes qui nous ont été proposés ne sont pas alléchants. Chers frères et sœurs de Ldr, je vous propose de choisir un candidat à l’intérieur de notre parti ou alors de mener des discussions et d’aboutir à des conclusions pertinentes avec un candidat de l’opposition libérale et de venir dire aux Sénégalais que nous avons décidé de soutenir tel candidat de l’opposition d’obédience libéral ; ou alors d’aboutir à des convergences programmatiques avec le Président Sall et de venir aux Sénégalais nous nous sommes entendus avec le candidat Macky Sall et nous allons soutenir Macky Sall. Pour le moment, nous avons rencontré Pape Diop et il est probable que nous rencontrons Idrissa Seck et Macky Sall,… Nous sommes dans la transparence.

Cheikh Moussa SARR