Code electoral, retention des cartes d’electeurs…. L’opposition marche à Paris

Près de 200 Sénégalais ont manifesté ce dimanche à Paris pour exiger du président Macky Sall le respect du Code électoral. Cette manifestation s’est tenue à l’instigation de plus de 12 partis politiques de l’opposition, d’organisations et de mouvements citoyens de la Plateforme de la Diaspora sénégalaise en France. Les manifestants demandent à Macky Sall d’appliquer strictement le code électoral en vue des prochaines élections présidentielles, de respecter le processus électoral en France. Quid de la rétention des cartes de vote et des cartes d’identité. Certains n’ont pas pris de gants pour s’en prendre au président Macky Sall et à son ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Les représentants des différents partis politiques présents lors de la manifestation ont tour à tour pris la parole pour fustiger et critiquer la politique menée par le gouvernement de Macky Sall ainsi que la condamnation politique de Khalifa Sall.