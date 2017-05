COHABITATION A L’ASSEMBLEE NATIONALE Les rêves de l’opposition

Amenée par un Wade au crépuscule de sa carrière, la coalition Manko confond-elle ses perspectives avec la réalité ? Avec quinze députés dans la poche, Macky Sall est sûr de sa victoire. A moins que….

Dans une attitude incompréhensible, l’opposition sénégalaise part pour ces législatives avec un retard de quinze députés au compteur. En croisant les bras et en laissant Macky Sall faire passer son projet devant les députés de sa majorité, pour le nombre des députés de l’extérieur, Manko est mal parti. Vraiment mal. Et cela, Wade l’intègre dans ses stratégies de conquêtes de la majorité parlementaire. Et il lui faudra des miracles pour amener son tombeur à la cohabitation. Son long silence, ajouté à l’attitude attentiste d’une opposition locale, qui a assisté sans réaction aux tournées politico économiques du chef de l’Etat à travers le pays, servent les alliés de Macky qui ont abusé sans retenue des moyens de l’Etat et des privilèges que la station présidentielle offre. Dès lors, le combat qui s’annonce âpre, risque d’être une promenade de santé pour la mouvance présidentielle. Le temps de réaction d’une opposition, même réunifiée, aura du mal à combler le long déficit de communication et d’actions politiques. Aux quatre coins du pays, il n’y a pas un village ou hameau qui n’a pas accueilli le Président de la République. Au même moment, la coalition de l’opposition s’illustrait dans des réunions de salon et de communiqués de presse. C’est pourquoi, les camarades de Gackou mettent les bouchées doubles en multipliant les initiatives de masse. En attendant le retour du pape du Sopi et de son fils annoncé pour bientôt, du côté du pouvoir, une autre grille de lecture est faite des anciennes approches. Depuis la parfaite et forte mobilisation de la coalition Manko, on semble manquer de voix du côté de la mouvance présidentielle et on se met devant une évidence : l’opposition mobilise. Et bien. Macky Sall aura fort à faire pour doper ses troupes promptes, en ces veilles d’investitures, à se tirer dessus. Ce qui agace l’opinion et change pas mal d’options sur le stock d’abstentionnistes. Il en est de même du côté d’opposition dont les annonces de querelles de clocher risquent de décourager pas mal de leurs partisans. Toutefois, rien n’est encore joué. Et le jeu se fera par le taux de participation. Mais avec un retard de quinze députés au départ, l’opposition aura fort à faire.

Pape Amadou Gaye