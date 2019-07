Cojer et femmes Apr: Pourquoi Macky a limogé Thérèse et Marième Badiane

Une affaire de gros sous a été à l’origine de Marième Badiane et Thérèse Faye, informe L’Observateur. Elles étaient respectivement présidentes du Mouvement national des femmes Apr et de la Cojer. Au délà de ses absences répétées, il est reproché à Marième Badiane une mauvaise gestion de la structure qu’elle dirigeait. Elle est accusée de détourner les subventions accordées au Mouvement national des femmes Apr à d’autres fins. De même, elle est accusée de détourner l’argent qu’elle collectait auprès des ministres, Dg et autres responsables de l’Apr et BBY. Elle a réfuté ses accusations soutenant qu’il n’y avait ni caisse, ni fond.