LA COJER SUPPLIE MOUSTAPHA NIASSE DE QUITTER L’HEMICYCLE

‘’Si tu ne te retires pas à temps, tu risques un jour d’être sous l’autorité (…) de ton petit-fils’’

La Cojer insiste. Les jeunesses républicaines du département de Rufisque ont de nouveau appelé le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse à «laisser la place».

La classe politique sénégalaise est-elle trop sclérosée ? C’est l’avis de la Cojer qui voit les ténors politiques comme Moustapha Niasse s’accrocher au pouvoir en empêchant l’éclosion des jeunes. Allant jusqu’à professer un sérieux coup de balai, les jeunesses républicaines suggèrent d’ouvrir grand les fenêtres, et de laisser passer l’air du rajeunissement de la classe politique sénégalaise, à l’image des pays occidentaux où c’est l’ère des Présidents et Premiers ministres jeunes. Ainsi, la Cojer du département de Rufisque lance-t-elle un cri de cœur à Moustapha Niasse, lui demandant de ‘’faire preuve de grandeur et de laisser son éventuel poste de député à un de ses jeunes collaborateurs’’.

‘’L’écrasante majorité, voire la totalité des membres de la Cojer et des structures de jeunes de l’AFP, du PS, etc. n’était pas née lorsque Moustapha Niasse commençait sa carrière dans un gouvernement’’, constate, amer, le patron de la Cojer de Rufisque. Et Balla Diop d’en rajouter sur un ton ironique : ‘’le Président Macky Sall lui-même était à l’époque à l’école primaire.’’ ‘’Dans la vie, quel que soit son quotient intellectuel ou personnel, il faut savoir faire son temps et partir à temps’’, conseille-t-il à Niasse. Non sans lui demander de ‘’faire preuve de hauteur et de grandeur en ne figurant pas sur les listes des prochaines législatives’’. ‘’A 78 ans, il doit laisser sa place à un jeune ou un cadre de l’AFP’’, poursuit-il, avant de rappeler : ‘’Très jeune, le Président Senghor l’a promu et s’est retiré de la vie politique en 1981, à l’âge de 75 ans.’’ ‘’Aujourd’hui, Moustapha Niasse est dirigé par le Président Macky qui peut être son fils, s’il ne se retire pas à temps, il risque un jour d’être sous l’autorité de quelqu’un qui peut être son petit-fils’’, avise-t-il.

‘’Ses petits-fils que nous sommes, lui demandons de sortir par la grande porte en laissant son éventuel prochain poste de député à un de ses jeunes collaborateurs. Nous lui demandons également de laisser à un autre plus jeune que lui être tête liste de la coalition BBY. Son expérience et son cursus peuvent être mis au service du Sénégal en qualité de conseiller du Président Macky Sall ou au profit de l’Afrique et du Monde’’, supplie la Cojer. Et selon Balla Diop et Cie ‘’la Constitution issue du référendum du 20 Mars 2016 donne de nouvelles missions à l’Assemblée nationale, à savoir l’évaluation des politiques publiques qui nécessite des descentes permanentes sur le terrain, ce qui est insoutenable pour le 3ème âge. D’où, disent-ils, ‘’le rajeunissement de la 13ème législature en commençant par sa Présidence.’’ Pis, soutiennent-ils, ‘’le rythme impulsé par la jouvence de Macky Sall est tel qu’il ne peut pas être suivi par des octogénaires et des nonagénaires qui sont plombés par le poids de l’âge.’’

M BA