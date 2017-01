COLERE DE DIAO BALDÉ KEITA- Aliou Cissé minimise

Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, a laissé entendre qu’il comprenait la réaction des joueurs qui, comme Diao Keita Baldé, ne veulent pas être remplacés lors des matchs ou mis sur le banc des remplaçants.

« C’est normal parce que ce sont de bons compétiteurs. Des situations comme celle-là, on en voit partout dans le monde », a répondu Cissé lorsqu’il a été interrogé sur la déception exprimée par l’attaquant Diao Keita Baldé après son remplacement par Ismaila Sarr, lors du match contre la Tunisie, dimanche. « Je suis concentré sur mon équipe et sur son rendement. Je ne fais pas attention aux faits divers », a assuré le sélectionneur national du Sénégal. Des journalistes ont affirmé qu’un autre de ses joueurs, Moussa Sow, a refusé de leur parler après le match parce qu’il n’a pas joué. « Il n’y a pas de problème là-dessus. Et je peux vous assurer que ce sont deux garçons exemplaires sur le terrain et aux entraînements », a précisé Aliou Cissé, ajoutant qu’il y a une grande envie pour les footballeurs de jouer pour leur pays.

‘La qualif au 2nd tour

L’équipe nationale de football du Sénégal est déterminée à se qualifier pour le second tour de la CAN 2017, perspective qui passe par « un bon résultat » contre le Zimbabwe, ont déclaré le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, et le défenseur central Kalidou Koulibaly. « Nous savons tous que ce sera un match difficile contre le Zimbabwe, mais nous sommes le Sénégal, et nous avons un statut à défendre », a indiqué le sélectionneur national, mercredi, en conférence de presse, en perspective de la deuxième sortie des Lions, contre les ’’warriors’’ du Zimbabwe. Le Sénégal « a bien préparé la rencontre prévue ce jeudi, même si les médecins ont eu beaucoup de travail », a affirmé Aliou Cissé, qui avait à ses côtés le défenseur central Kalidou Koulibaly. « Nous aurons un adversaire difficile à manœuvrer, et pour arriver à la CAN, ils ont éliminé de grandes nations », a rappelé le sélectionneur national, selon qui sous-estimer l’équipe zimbabwéenne tiendrait d’une « faute professionnelle ». L’équipe nationale zimbabwéenne « allie beaucoup de qualités, c’est une équipe qui va très vite et elle allie de grandes qualités physiques », a résumé Aliou Cissé. L’équipe du Sénégal doit par conséquent garder le même état d’esprit que contre la Tunisie, à savoir « solidarité et esprit de famille », a souligné Kalidou Koulibaly. « Nous avons bien préparé la rencontre, et l’ambition est de réussir un très bon résultat jeudi, même si on sait que ce ne sera pas une partie de plaisir », a reconnu le défenseur central de Naples (élite italienne). Selon Koulibaly, la rencontre contre le Zimbabwe a été d’autant plus facile à préparer que le Sénégal sort d’une victoire contre la Tunisie, à l’issue d’un match « très difficile », comptant pour la première journée de la compétition. « Personnellement, j’ai regardé le match entre l’Algérie et le Zimbabwe, et je sais que ce ne sera pas facile du tout », a insisté Kalidou Koulibaly.