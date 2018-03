Collé Ardo Sow perd son fils dans un accident

Mohamed Diop plus connu sous le nom de Momo est décédé hier soir dans un accident sur la route des Almadies. Le fils de la célèbre styliste Collé Ardo Sow et du notaire Pape Sambaré Diop a perdu la vie dans un accident avec la moto qu’il conduisait.

Toute l’équipe de Promo Consulting s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée..