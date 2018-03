Collecte des échantillons de la charge virale : Le Cnls octroie des motos à l’Ong Santé service et développement

L’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a réceptionné, le 22 février 2018, au Centre de promotion de la santé Hyacinthe Thiandoum, 11 motos. Elles ont été offertes par le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) à l’Ong Santé service et développement (Ssd), ex-Sida service. Une structure catholique qui participe dans la lutte contre le Sida depuis plus de 25 ans.

Ces motos, remises à l’autorité de l’Eglise catholique par la secrétaire exécutive du Cnls, Dr Safiatou Thiam, entrent dans le cadre de la démarche d’appui aux Ong qui évoluent dans la lutte contre le Sida. Cette dotation va donc permettre à l’Ong Ssd d’optimiser ses activités visant à faire bénéficier aux Personnes vivant avec le Vih (PvVih) un accès plus facile à la mesure de la charge virale.

L’Ong se propose de collecter des échantillons jusque dans les zones les plus reculées et de les acheminer vers les points de prestation. Dr Daniel Sarr, directeur exécutif de l’Ong Ssd, a indiqué que ces motos permettront au projet Collecte, acheminement et rendu des résultats (Car) de mieux mener ses activités dont le transport des prélèvements. Selon lui, il y a des difficultés liées à l’inaccessibilité de certaines prestations. « Beaucoup de localités ne disposent pas d’appareils de la charge virale. Nous avons estimé qu’il faut apporter une solution à ce manquement en mutualisant les plateformes des charges virales qui existent actuellement », a-t-il expliqué. Les régions où sont notées plus de difficultés de transport et d’accès aux prestations de soins recevront plus de motos. L’Ong Ssd a collecté, en deux mois, 1.419 échantillons dans les 8 régions. L’archevêque de Dakar a remercié les responsables du Cnls pour ce don mais aussi pour leur engagement au service de la santé. Mgr Benjamin Ndiaye s’est félicité de la pertinence de l’engagement des acteurs qui travaillent d’arrache-pied pour l’élimination du Sida au Sénégal. Il a prié pour que le Seigneur bénisse et soutienne les efforts des uns et des autres. « C’est notre rôle de servir la population sénégalaise », a relevé la secrétaire exécutive du Cnls, invitant la société civile à poursuivre les efforts dans la lutte contre le Sida. « Nous avons tous un seul objectif : mettre fin à la transmission du Vih dans quelques années au Sénégal » a souligné Safiatou Thiam.

Eugène KALY