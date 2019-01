Le Collectif des 22 notaires menace de faire des révélations explosives

L’affaire des 22 notaires stagiaires est loin de connaître son épilogue. Hier, devant les locaux du tribunal de Dakar, ils ont tenu un point de presse pour porter à l’endroit du Président Sall qu’ils vont faire des révélations explosives si jamais rien n’est fait d’ici 48 heures pour améliorer leur situation.

Les membres du collectif des 22 notaires stagiaires sont plus que jamais déterminés à porter le combat pour obtenir la création de nouvelles charges de notaire pour y être insérer. Ils ont tenu un point de presse, hier, devant les locaux du palais de justice de Dakar. Prenant la parole sur ces entrefaites, leur Président, El Hadji Mansour Diop, a confié aux journalistes qu’il a des révélations explosives à faire d’ici 48 heures si jamais rien n’est fait pour améliorer leur situation. « Nous avons des révélations qui sont de nature explosive. Et, les autorités se porteront responsables si jamais ces informations sont sur la place publique. Nous avons réellement les preuves qui montrent pourquoi le Président ne veut pas signer le décret. En revanche, nous lui donnons un délai de 48heures pour voir ce qu’il va advenir de notre situation. S’ils veulent nous sacrifier, c’est nous qui allons les sacrifier », a-t-il dit. Avant d’insister : « on ne va pas se laisser sacrifier. Nous avons des informations explosives sur le fait de justifier pourquoi le décret n’est pas signé. Dans 48 heures, nous allons vous les révéler si rien n’est fait. Nous allons écrire des correspondances à tous les partenaires techniques et financiers du Sénégal, notamment la Fmi, la Banque mondiale, pour leur dire que le Président qui prétendait faire la politique de l’emploi, n’en fait rien. Nous avons appris que ce sont des lobbies et des intrigues qui ont eu raison de la détermination du Président de la République de créer des emplois ».

Revenant sur le décret, El Hadji Mansour Diop a renseigné que le Ministère de la Justice avait, en catimini, introduit un projet de décret qui devait être signé hier mercredi, et qui avait pour conséquence de ne créer que 7 charges de notaire. A l’en croire, la création de ces 7 charges va entraîner leur exclusion dans la profession de notaire. « Quand nous l’avons dénoncé vigoureusement, avec toute l’énergie que cela requiert, cela a entraîné notre arrestation, moi et trois autres personnes membres du collectif au niveau du commissariat du plateau. On a été relâchés et on a appris de sources provenant du Ministère de la Justice que le projet en question a été retiré de la table du conseil des ministres », a dit le Président du collectif des 22 notaires stagiaires. Plus que jamais déterminés, les notaires stagiaires déballent : « nous avons aussi appris que les blocages contre la création de 32 nouvelles charges de notaire proviennent du palais de la République. Et, nous avons des informations sûres et fiables de ces sources de blocage. Nous attirons l’attention du Président de la République Macky Sall à qui nous disons que nous savons pourquoi il a refusé de créer 32 nouveaux cabinets de notaire. Si on nous pousse à bout, nous serons obligés de révéler les informations dont nous dispositions. Ce projet, s’il est signé, n’entraîne aucune charge pour l’Etat. Le budget de l’Etat n’est pas affecté, il ne nous donne pas de salaire, on ne remplace personne. Mais curieusement, il refuse de signer le projet de décret ».

Cheikh Moussa SARR