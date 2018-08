Le Collectif des lutteurs vole en éclats

Le Collectif des lutteurs, qui réclamait le départ d’Alioune Sarr à la tête du Comité national de gestion (Cng) de la lutte implose. Regroupé autour de Khadim Gadiaga, président de l’Association des lutteurs du Sénégal, le collectif a volé en éclats. L’argent serait au cœur de l’implosion, rapporte Sunu Lamb. Le lutteur Akon qui a fait défection, déballe : « J’ai quitté le collectif des lutteurs. Parfois, ils encaissent de l’argent du ministre Matar Ba en guise de transport et nous demandent de l’encaisser, bouffer et nous taire. Moi, je ne suis pas du genre ». Il ajoute : « Lors de notre premier rencontre, il nous avait remis un montant de 275.000 FCFA comme transport mais Khadim Gadiaga et Lassana avait gardé les 200.000 FCFA et présenté les 75.000 FCFA. ». Ce n’est pas tout. « Lors de la remise des clés de l’arène nationale au président Macky Sall, le ministre des sports nous avait remis un million pour l’organisation », déclare Akon. Qui poursuit : « Il y avait trop de deals que je n’ai pas acceptés… »