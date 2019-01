La Collectivité Léboue décerne un diplôme de reconnaissance à  Me Moussa Sarr

Le Haut Conseil de la Collectivité Léboue du Cap-Vert a décerné à Me Moussa Sarr un diplôme de reconnaissance. Ce, pour son engagement et son dévouement à la cause Ouakamoise. Cette distinction lui a été remise, ce samedi 19 janvier 2019, par le Grand Jaraaf, Youssou Ndoye, lors d’une cérémonie au Monument de la Renaissance. Le Haut Conseil a exprimé toute sa satisfaction et sa profonde gratitude à Me Sarr. A rappeler que Me Sarr a défendu gratuitement l’Us Ouakam au Tribunal arbitral du sport. Le TAS avait levé l’exclusion de toutes compétitions de l’USO pendant cinq ans, ainsi que sa rétrogradation dans une division inférieure. La robe noire a également réussi à obtenir la liberté provisoire pour les 9 neufs détenus supporters Ouakamois suite aux incidents du drame de Demba Diop qui a provoqué la mort de huit personnes.