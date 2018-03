Coloration de l’eau des robinets la Sde s’explique

« La raison de cette coloration de l’eau réside dans le fait que l’eau distribuée à Dakar provient d’une part, du Lac de Guiers, et d’autre part des forages de Pout et Dakar. Or, ces forages contiennent une teneur en fer un peu élevée. De plus depuis mardi dernier, 6 février, les conduites venant du Lac de Guiers ont connu deux fuites, ce qui a réduit leur apport de près de 40%. Cette situation a créé des manques d’eau dans plusieurs quartiers de Dakar, mais elle a aussi augmenté la proportion d’eau ferrugineuse dans le réseau », souligne-t-il. Qui précise que le « fer en lui même n’est pas une substance nocive. Mais dans certaines conditions de circulation ou de stagnation de l’eau, il précipite et donne à l’eau, une couleur rougeâtre à rouge ».

Dans la foulée, le Directeur de l’exploitation de la Sde annonce un retour à la normale de la situation dans les prochaines heures. « Les travaux de réparation des conduites du Lac de Guiers étant terminés, le retour à la normale est d’ores et déjà enclenché depuis lundi 12 février à 14 heures, aussi bien pour les manques d’eau que pour la coloration de l’eau », informe-t-il.

Fatoumata Diop Homeview Sénégal