Combat Modou Lo – Balla : Double Less prend le contrepied de son fils

Double Less ne semble pas être sur la même longueur d’onde que son fils, Balla Gaye 2, qui est disposé à accorder sa revanche à Modou Lô.

En marge du festival organisé à Malika ce mardi 1e mai 2018, par la Fédération des associations des ressortissants du Sud du Sénégal (Fenaress), l’ancien champion estime que le moment pour Balla Gaye 2 d’accorder la revanche à Modou Lô n’est pas encore venu.« Je prie Dieu de me donner une longue vie pour que j’assiste à cette revanche, qu’on puisse discuter et tomber d’accord sur les modalités d’organisation de ce combat. Le moment venu, je déciderai de sa tenue. Je précise que je n’irai pas à l’aventure. Je ne vais jamais vendanger la carrière de mon fils. Ce combat n’est pas encore d’actualité. Il faut qu’on discute sérieusement et qu’on accorde les violons d’abord », a réagi Double Less.

Avec iGFM