Combat Modou Lô-Balla Gaye 2: Les précisions d’Aziz Ndiaye

Aziz Ndiaye est monté au créneau pour affirmer qu’il n’a pas organisé le combat Modou Lô-Balla Gaye 2. Il soutient avoir participé au combat en tant que chef d’entreprise pour la promotion de ses produits.

Aziz Ndiaye a été l’une des personnes vues comme étant la source du revers de Modou Lô, dimanche dernier, face à Balla Gaye 2. Et pour cause, sous l’euphorie de la victoire, l’ancien promoteur de lutte a révélé avoir été à la baguette pour l’organisation de ce combat en décaissant près de 200 millions de Fcfa. Interrogé sur le sujet, Aziz Ndiaye a apporté quelques éclaircissements. En effet, le conseiller de Balla Gaye 2 admet avoir décaissé les 200 millions pour la tenue de ce combat, mais ceci en tant qu’entreprise extérieure venue faire sa promotion. A le suivre, les 200 millions sont d’ordre commerciaux et n’ont aucun lien direct avec l’organisation du combat qui est revenu à Gaston Mbengue. A nos confrères de Seneweb, il indique que Birame Gningue était présent et a signé le contrat pour Modou Lô et lui, Aziz Ndiaye, celui de Balla Gaye 2. Ainsi, il avance ne pas pouvoir être et organisateur et signataire en même temps.