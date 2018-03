Combien de jambes a-t-elle ? Une nouvelle photo fait le tour du net

Internet adore se déchirer sur les illusions d’optique. Il y a eu la célèbre robe qui a divisé internet en 2015, selon qu’on la trouvait bleue et noire ou blanche et or. Puis un chemisier faussement coquin, des jeunes filles démultipliées, une veste de couleur étrange. Il faut désormais compter sur les jambes de cette jeune femme.

Aussitôt que cette jeune Espagnole fan de mode a posté un double selfie, ses abonnés ont eux-mêmes cru voir double. Les commentaires amusés ont fait du tweet ci-dessous un objet viral retweeté 6500 fois ce week-end, suscitant presque un millier de commentaires. «Stop ! J’ai cru que tu étais hyper mince et qu’on voyait tes deux jambes, j’ai eu très peur », exprime par exemple une internaute exprimant apparemment le ressenti de beaucoup. «J’ai failli perdre la tête ! », écrit une autre. On finit par comprendre que la rayure verticale du pantalon, de la même couleur que le sol, fait croire à deux jambes très fines plutôt qu’une. La jeune femme semble s’amuser de sa nouvelle célébrité : « Je suis un mème ! » écrit-elle, comptant les reprises de l’image sur internet. Avant les inévitables détournements