Combien faut-il marcher chaque jour pour améliorer sa santé ?

Si l’objectif des 10 000 pas quotidiens vous paraît trop difficile à atteindre, ne baissez pas les bras. La limite des 4 400 pas serait déjà extrêmement bénéfique pour la santé, d’après une nouvelle étude publiée par JAMA Internal Medicine.

Pour protéger sa santé, il est recommandé de franchir la barre des 10 000 pas par jour. Cet objectif vous paraît trop élevé ? Vous n’être pas la·e seul·e à le penser. La bonne nouvelle est que d’après une nouvelle étude publiée par la revue JAMA Internal Medicine, les personnes qui n’arrivent pas à marcher autant peuvent quand même bénéficier de certains avantages.

Les chercheurs, d’universités américaines et japonaises, ont examiné le nombre moyen de pas quotidien de 16 741 femmes âgées en moyenne de 72 ans pendant une semaine. Celles qui faisaient un peu moins de 4 400 pas par jour étaient 41% moins susceptibles de décéder au cours des quatre années suivantes par rapport à celles qui ne faisaient qu’une moyenne de 2 700 pas par jour. La plupart des personnes sédentaires, qui font déjà 2 700 pas grâce à leurs activités quotidiennes, n’ont donc besoin que d’une légère augmentation du temps de marche pour constater des bienfaits majeurs.

En effet, passer de la sédentarité aux 10 000 pas d’un coup est un objectif difficile à atteindre. Alors que 4 000 ou 5 000 représentent un but plus accessible. La vitesse et l’intensité de la marche ne semblent pas influencer le taux de mortalité.

Encourager les sédentaires

Entre autres, la recommandation des 10 000 pas est souvent remise en question car elle serait liée au nom d’une marque de podomètres japonais, sans être basée sur des preuves scientifiques solides. Pour les chercheurs de cette étude, atteindre environ 4 400 pas par jour est déjà bénéfique pour la santé. Le fait de marcher plus est lié à des avantages encore plus importants, qui se stabilisent aux alentours de 7 500 pas.

L’étude n’a porté que sur les femmes et surtout sur les femmes seniors. Cela signifie que les chiffres peuvent varier pour les hommes et les jeunes, bien que l’idée générale selon laquelle bouger davantage est associé à une meilleure santé devrait rester la même, estiment les scientifiques.

Cette étude devrait être encourageante pour les personnes qui trouvent l’idée de commencer à faire de l’exercice intimidante, car elle prouve qu’une petite quantité d’exercice est déjà très bénéfique. Mais ce n’est pas une raison pour en faire moins, rappellent les auteurs.