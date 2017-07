Comédie politique!

Ce à quoi s’adonnent certains candidats à la députation s’apparente à de la comédie. Des têtes de liste pataugeant dans les eaux pluviales, d’autres qui n’ont peut-être jamais emprunté les transports en commun, prenant le bus, les plus comiques jouant au babyfoot. On aura tout vu avec la campagne des législatives pour la 13e législature. La tendance en cette conquête de l’électorat est bien la proximité. Les politiques ont en effet compris que le peuple dont la majeure partie peine à joindre les deux bouts, n’a pas la tête à aller suivre un meeting folklorique ou prêter attention à ce qui se dit à l’occasion de ces bruyants événements où l’on note un gaspillage énorme d’argent. Cependant, même durant ces visites de proximité, il y en a qui passe complètement à côté en promettant monts et merveilles à leurs interlocuteurs, comme s’ils allaient jouer le rôle du président de la République une fois à l’Assemblée. Certains le font par ignorance, d’autres par tromperie et, dans bien des cas, des Sénégalais tombent dans le piège. Ce qui renseigne du niveau d’une bonne partie du peuple par rapport à la connaissance des institutions, de leur rôle et de leurs prérogatives. D’où l’importance d’une éducation civique pour tous.

Domou rewmi