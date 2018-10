Comité Consultatif des Droits de l’Homme: Le Sénégal aux commandes

L’ambassadeur Cheikh Tidiane Thiam a été porté à la tête du Comité Consultatif des Droits de l’Homme, à Genève. C’est L’Observateur qui donne l’information. Le diplomate Sénégalais était à la Commission de l’Union Africaine pour le Droit International (CUADI) où il a siégé dans un collège de 11 éminents juristes qui avaient en charge la codification et le développement progressif du droit international sur le Continent. Il fut également Rapporteur spécial de la Commission sur la délimitation et la démarcation des frontières africaines, renseigne le journal. A noter que le Comité Consultatif des Droits de l’Homme,, composé de 18 experts internationaux siégeant à titre individuel élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, est chargé d’offrir au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies des expertises, des conseils et des études sur des thématiques liées à la promotion et à la protection des droits de l’homme.