Le Comité de promotion de Miss Sénégal décoiffe Astou Sall

Amina Badiane, promotrice de Miss Sénégal Nouvelle Vision n’apprécie pas le comportement de la nouvelle reine de beauté. A l’en croire, Ndèye Astou Sall est complètement passée à côté de ce qui était prévu par le comité et a pris son envol dès la proclamation des résultats. « Elle a gagné peut –être parce qu’elle s’exprimait mieux que les autres. On ne peut pas choisir une fille belle et bête. Mais, après, nous avons découvert qu’elle s’est dépigmentée.

Nous sommes des êtres humains et on peut faire des erreurs. Mais, nous ne la ferons plus », soutient Amina Badiane qui promet d’amener un spécialiste de la peau pour la prochaine édition. La directrice de Africa Industrie Magazine accuse aussi Ndèye Astou Sall d’avoir violé les règlements du comité. « On ne peut pas choisir une Miss qui n’est pas digne de représenter son pays. Quand la Miss veut être indépendante de son comité, c’est qu’elle veut se gérer elle-même, donc nous ne faisons qu’observer ». Amina Badiane qui travaille depuis avec la 1ere dauphine explique que l’élue de 2016 « fréquente des endroits en tenues indécentes. Elle n’est pas naturelle et ne représente pas le Sénégal ». Et de poursuivre : « Elle n’est pas une bonne ambassadrice de la beauté sénégalaise, parce que la beauté seulement ne suffit pas. Il faut aussi rester correcte et respecter les règles du comité d’organisation. Raison pour laquelle nous travaillons avec les autres miss. Nous avons 4 dauphines, donc elle n’est pas la seule Miss ».