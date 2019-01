Comités électoraux : La guerre des tranchées à BBY

L’installation des comités électoraux départementaux et communaux de Bby sont presque partout marquées par des contestations rythmées par des divisions. A l’origine, selon Walfadjiri, des guerres de positionnement. A Tamba, les responsables de la Cojer et de Benno, qui contestent le choix du ministre Sidiki Kaba ont mis en place un comité électoral parallèle. A Diarère, l’installation des comités électoraux fait des grincheux. Thérèse Faye est pointé du doigt dans sa commune pour son « silence suspect ». Même coup de gueule à Dakar aux Parcelles Assainies où les militants et responsables de BBY dénoncent les agissements « antirépublicains » du ministre Amadou Ba. Ils reprochent au coordonateur de l’Apr aux Parcelles d’avoir monté dans la plus grande opacité et opacité le comité électoral. Les « Echos » informe que la bataille de positionnement à Louga fait également rage entre Aminata Mbengue Ndiaye et le ministre Moustapha Diop. D’après le journal, le maire Moustapha Diop est accusé d’avoir fait les listes de membres des comités départementaux et communaux, sans concertation. Un acte qui n’a pas plu au ministre de l’Elevage Aminata Mbengue Ndiaye. La responsable politique local du parti socialiste, annonce qu’elle va créer sa propre liste.