COMMANDE PUBLIQUE- 45,05% POUR LES ARTISANS LOCAUX EN 2016

Le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat et le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, organisent un atelier de partage sur le renforcement de l’accès des artisans à la commande publique, aujourd’hui jeudi 29 décembre. Avec les artisans, les acteurs examineront la mise en œuvre de la directive présidentielle de consacrer, au moins, 15% de la commande publique aux artisans locaux.

En attendant de mesurer l’effectivité de cette décision tendant à rendre visibles les produits locaux et réduire les exportations, la direction du Matériel et du Transit administratif (Dmta), principal acheteur de mobilier au sein des administrations publiques, à attribuer en 2016 aux artisans locaux, grâce à un accompagnement du projet mobilier national, des parts de marchés de l’ordre de 45,05%.

Ce projet mobilier national a pour principal objectif de promouvoir la production d’éléments de mobiliers nationaux de bureaux et d’appartements, spécialement destinés à l’administration sénégalaise avec des spécificités culturelles, esthétiques, ergonomiques et techniques. Il est question pour les autorités de sauvegarder notre identité culturelle et de promouvoir les entreprises artisanales. Car, au dernier recensement, 120 corps de métiers ont été identifiés et regroupés dans trois secteurs, notamment la production (maçons, menuisier), les services (chauffeurs ; mécaniciens) et les arts (tailleurs ; décorateurs).

Sud quotidien