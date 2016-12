Commande publique- le ministre Mamadou Talla exhorte les artisans à ‘’ mieux s’organiser « 

Le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla a exhorté les artisans à ‘’mieux s’organiser en vue d’accéder aux dispositifs d’appui mis en place par le gouvernement » et au-delà de bénéficier de la commande publique. « L’artisanat est l’un des piliers majeurs de l’économie du Sénégal. Je vous exhorte à mieux vous organiser en vue d’accéder aux dispositifs d’appui déjà mis en place par le gouvernement pour répondre à notre problématique des 4 F (la formalisation, le financement, le foncier et la formation)’’, a déclaré M. Talla. Les entreprises artisanales « doivent se formaliser et unir leurs forces et surtout continuer à se perfectionner afin de transformer de façon structurelle les unités de production et d’accroître leurs moyens de production », a dit Mamadou Talla. « Nous osons espérer que l’année 2017 verra une consécration qui améliorera le pourcentage de la commande publique », a-t-il ajouté. Revenant sur les résultats de la directive présidentielle qui décidait de l’octroi de 15 % de la commande publique à l’artisanat, le ministre Talla a indiqué que 145 artisans de Dakar ont été formés en mobilier de bureau et d’appartement, 15 cordonniers en production de bottes militaires et 30 chefs d’entreprises et membres d’organisations artisanales en dépouille de passation de marchés.