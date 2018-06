Commerçant tué à la Médina : L’autopsie enfonce la police

Ça sent mauvais pour la police, qui est accusée d’avoir tué Modou Diop, le commerçant arrêté chez lui à la Médina et mort quelques heures plus tard à l’hôpital Principal de Dakar.

Selon Vox Populi, l’autopsie de la dépouille révèle une mort «par traumatisme crânien» ainsi que de «multiples lésions», une «contusion cutanée» et une «hémorragie interne».

Ce qui, selon le journal, confirme la thèse du meurtre agitée par la famille du défunt. Qui exige désormais que justice soit faite et que les coupables soient punis à la hauteur du crime.