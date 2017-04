COMMERCE : Dix chefs d’entreprises en mission de prospection au Maroc

Dix chefs d’entreprises sont en mission de prospection au Maroc. Celle rentre dans le cadre d’une pérennisation de partenariat et de partage d’expérience entre les deux pays.

Dans un communiqué parcouru par rewm.com, l’agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) en partenariat avec le Projet d’amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise (PACMS) et L’International Trade Center (ITC) a organisé une mission permettant aux chefs d’une dizaine de PME sénégalaises de procéder à une prospection au Maroc.

Cette mission ,allant du 18 au 23 avril dans royaume chérifien, s’inscrit dans une dynamique de « faire le point sur le développement de nouveaux partenariats commerciaux pour des exportateurs Sénégalais de mangues » lit-on dans le communiqué. A cela s’ajoute : « la réflexion sur les moyens de renforcer et de pérenniser la présence de la mangue sénégalaise au Maroc et le partage d’information et d’expérience en matière de promotion des filières à l’exportation ».

Safiyatou DIOUF