COMMERCIALISATION DU RIZ LOCAL Les acteurs passent en revueles facteurs bloquants

L’Agence de régulation des marchés (ARM), en collaboration avec Veco-Wa, a organisé hier à Dakar une rencontre sur l’évaluation de la commercialisation du riz local par le système de régulation des importations, l’état des lieux et les perspectives.

Le Directeur de l’Agence de régulation des marchés (ARM), Abdoul Sy, a indiqué que 70% de la production du riz au niveau de la vallée sont traités par des décortiqueuses artisanales tandis que les rizeries modernes occupent moins de 30%. Il s’exprimait hier à Dakar, lors d’une rencontre organisée par l’ARM et Veco-Wa. Pour lui, cette situationest une contrainte pour avoir un riz de qualité. Les projets sont en étude pour relever le plateau technique des rizeries artisanales, mais aussi augmenter la capacité de décorticage de riz moderne. A l’en croire, récemment, ils ont effectué une visite avec le ministre du Commerce sur les lieux.Ce qui permettra au bureau de mise à niveau d’appuyer les petites et grandes entreprises pour le relèvement du plateau technique des rizeries. S’agissant de la commercialisation du riz local, M.Sy dira qu’ils ont vendu au niveau de la plateforme moins de 10.000 tonnes. A cet effet, il soutient : « Depuis deux ans, les statistiques que nous avons euessont dominées par le riz hivernale. Ce qui ne correspond pas avec l’orientationdu Pracas dont ce rizdevait occuper les 40% », a-t-il expliqué.D’après le directeur de l’ARM, Anambé, zone où on cultive le riz pluvial, vient d’avoir la premièrerizerie moderne et ils sont en train de voir comment rééquilibrer pour avoir des rizeriesmodernes dans la zonepluviale. Quant àBabacar Diagne, conseiller technique au ministère du Commerce, le bilan à mi-parcours de la problématique de la commercialisation est salutaire car il permet d’identifier à temps les facteurs bloquants et de trouver les solutions idoines. Pour ce faire, les informations doivent être réciproques entre les acteurs de la filière. Ainsi il a fait savoir que l’autosuffisance en riz signifie 200 milliards de FCFA par anréservé, un déficitde la balance commerciale de 16% réservée est un gain supplémentaire d’environ 2points de croissance par an pour le Sénégal. « Notre pays s’est résolument engagé en faveur de l’autosuffisance en riz afin de s’inscrire véritablement dans le PSE », a-t-il souligné. S’agissant de l’ONG Veco-WA,elle a bénéficié d’un projet intitulé « Organisations paysannes » comme acteurs clefs dans une bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l’Ouest. Il couvre le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au Sénégal, l’UJAK au niveau de la vallée du fleuve et la FAPROBA, dans le bassin de l’Anambé, sont les principales organisations paysannes porteuses du projet. Ainsi cette rencontre de deux jours permettra aux différents acteurs de contribuer à l’élaboration des différentes stratégies mises en œuvre pour la commercialisation du riz paddy et du riz blanc.

Zachari BADJI