COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE   Bathily a-t-il été lâché par la Cedeao ?

Le suspense entretenu pour l’élection de la présidence de la Commission de l’UA a connu son dénouement. La Guinée, le Niger, le Nigéria, le Mali et le Burkina Faso, tous pays membres de la Cedeao, n’ont pas voté pour le candidat du Sénégal.

Macky Sall avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour l’élection d’Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l’Union africaine. Mais, au finish, son candidat est tombé, ne récoltant que dix petites voix, au troisième tour du scrutin qui s’est tenu, hier, à Addis-Abeba. Fait surprenant : La Guinée, le Niger, le Nigéria, le Mali et le Burkina Faso, tous membres de la Cedeao, n’ont pas voté pour le candidat du Sénégal. C’est le Tchadien Moussa Faki Mahamat qui, finalement, a été élu président de la Commission de l’Union africaine (UA) avec 39 voix sur 54. Au terme des trois premiers tours de scrutin, le Sénégalais Abdoulaye Bathily, la Botswanaise Pilomina Venson-Moitoi, et l’Équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy ont été éliminés. Ce que l’on peut retenir de cette élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat, c’est que le président HYPERLINK « http://www.afrique-sur7.fr/27135/sommet-de-lua-macky-sall-tres-decu-didriss-deby/ » Idriss Déby Itno a ainsi démontré une diplomatie gagnante du Tchad. Président en exercice de l’Union africaine (UA), le président tchadien a tenu à parrainer la candidature de son ministre des Affaires étrangères à la succession de HYPERLINK « http://www.afrique-sur7.fr/38801/sommet-de-lua-le-successeur-de-dlamini-zuma-connu-aujourdhui/ » Nkosazana Dlamini-Zuma. En dépit de quelques diatribes, l’équipe tchadienne a battu sa campagne sans tambour ni trompette. Et voilà qu’au finish, la victoire leur a été acquise.

La déception de Macky

Face à la défaite de Bathily, le président de la République Macky Sall a appelé au respect de la règle de la majorité, après l’échec du candidat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Professeur Abdoulaye Bathily, à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA). « C’est dommage pour notre candidat. Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour visiter les pays. Nous avons visité 44 pays, mais nous devons accepter la règle de l’élection. C’était la règle de la majorité », s’est-il désolé.

Pourquoi Bathily a perdu

L’enseignement qu’en tire l’ancien député Abou Sané, c’est que la candidature du Pr Abdoulaye Bathily était compromise dès l’élection du Pr Alpha Condé Président en exercice de l’Union Africaine. ‘’D’aucuns s’attendaient par ailleurs à ce que certaines voix de pays membres de la Cedeao soutiennent le candidat tchadien pour, entre autres motifs, la dette de sang consentie par son pays dans la lutte engagée contre Al Qaida et Boko Haram, analyse-t-il, dans un communiqué dont nous détenons copie. Ainsi conseille-t-il à nos autorités d’avoir une bonne lecture des réalités du fonctionnement de l’Union africaine qui, à son avis, devrait pousser le Sénégal à apprécier relativement à l’opportunité de sa candidature à l’élection de la présidence de la Commission de l’Union Africaine. ‘’Le résultat est là, il faut le lire, l’analyser et l’exploiter dans un sens positif pour le devenir de notre image diplomatique’’, suggère Abou Sané. A signaler que le président guinéen Alpha Condé a également été désigné président en exercice de l’UA. Il nous revient que sa médiation dans la crise gambienne a certainement pesé dans la balance en sa faveur.

