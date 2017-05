La Commission européenne sanctionne Facebook d’une amende de 110 millions d’euros

L’entreprise américaine avait garanti qu’elle ne pourrait pas recouper ses informations avec celles de l’application WhatsApp lors de son rachat en 2014. Elle a fourni des informations inexactes.

C’est une première en Europe. La Commission européenne a annoncé jeudi qu’elle avait sanctionné Facebook d’une amende de 110 millions d’euros, pour avoir fourni des informations dénaturées lors de l’examen du rachat de l’application de messagerie WhatsApp, en 2014. L’entreprise américaine avait alors assuré qu’elle ne pourrait pas établir «d’une manière fiable» la mise en correspondance automatisée entre les comptes d’utilisateurs des deux applications. Après enquête, Bruxelles a établi que cette possibilité «existait déjà», et que des employés de Facebook en étaient déjà informés.

Facebook a lui-même réveillé l’intérêt de la Commission européenne l’été dernier. WhatsApp a alors annoncé une mise à jour de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité, pour associer les numéros de téléphone des utilisateurs de WhatsApp aux profils d’utilisateurs Facebook. Cela permettait, selon l’entreprise, d’améliorer la lutte contre le spam. Cela a aussi ouvert la voie à des croisements des listes d’amis entre les deux applications. Facebook ne s’interdisait pas non plus d’utiliser ces informations à des fins publicitaires. Un jalon pour monétiser cette application, rachetée 18,37 milliards d’euros , l’acquisition la plus élevée de l’histoire de l’entreprise.

Pour Bruxelles, «Facebook a commis deux infractions distinctes en fournissant un renseignement inexact et dénaturé» lorsque le rachat a été examiné en 2014, et «a fait preuve tout au moins de négligence». La Commission a toutefois «tenu compte de la présence de circonstances atténuantes», notamment eut égard à la collaboration de l’entreprise durant cette enquête. L’amende de 110 millions d’euros est «à la fois proportionnée et dissuasive». Depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les concentrations de 2004, Bruxelles peut infliger des amendes allant jusqu’à 1% du chiffre d’affaires total des entreprises pour la transmission d’informations inexactes ou dénaturées.

Le rachat n’est pas remis en cause

La Commission européenne ne remet toutefois pas en cause le rachat de WhatsApp par Facebook. «Les renseignements inexacts ou dénaturés fournis par Facebook, bien qu’ils aient leur importance, n’ont pas eu d’incidence sur le résultat de la décision d’autorisation», juge-t-elle. Elle ne rend pas caduques les procédures lancées par des autorités nationales sur des problèmes de respect de la vie privée, de la protection des données ou de la protection des consommateurs.

Les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp ont en effet soulevé un vent de protestation parmi les autorités de protection de la vie privée européennes. Les Cnil de l’UE, réunies dans le G29, avaient demandé une suspension de ce rapprochement entre les deux applications. Facebook s’était exécuté en fin d’année dernière, en suspendant cette collecte en Europe. Le transfert des données avait été interdit en Allemagne. Vendredi dernier, l’autorité italienne de la concurrence a annoncé avoir infligé une amende de trois millions d’euros à l’application dans ce dossier.

le figaro