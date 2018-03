Communications mobiles- Plus de 5 milliards de minutes émises au 4ème trimestre 2017

Le volume cumulé des communications mobiles, 5,73 milliards de minutes ont été émises au quatrième trimestre 2017, contre 5,67 milliards un trimestre plus tôt, soit une augmentation de 1,1%, selon la Direction de la prévention des études économiques(Dpee). Ceci a expliqué que la bonne tenue du secteur des télécommunications durant cette période marquée surtout par les fêtes de fin d’année. De ce fait, la téléphonie mobile, segment leader du marché, a globalisé un parc de 15 608 107 lignes au 31 décembre 2017, soit une progression trimestrielle de 0,3%. Sur une base annuelle, le parc mobile a augmenté de 2,8% à fin décembre 2017. En glissement annuel, le volume cumulé des communications mobiles a progressé de 6,3% à fin décembre 2017. D’après la source, au titre du trafic de messages texte (SMS), 586,2 millions d’unités sont répertoriées au quatrième trimestre de 2017, soit un accroissement de 1,3% par rapport au trimestre précédent. Sur une base annuelle, un raffermissement de 45,2% du nombre de messages texte est enregistré au quatrième trimestre de 2017. Au total, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a progressé de 0,1 point en rythme trimestriel, pour atteindre 105,6% à fin décembre 2017. Concernant la téléphonie fixe, précise la Dpee, le parc global de lignes a légèrement baissé de 0,2%, en variation trimestrielle, pour s’établir à 287 404 lignes à fin décembre 2017, en liaison avec les lignes résidentielles. Sur un an, le parc de lignes fixes a, toutefois, légèrement progressé au quatrième trimestre de 2017. Le taux de pénétration dans ce segment de marché s’est ainsi établi à 1,9% à fin 2017. Pour sa part, le parc global du marché de l’internet est chiffré à 9 478 568 lignes à fin décembre 2017, augmentant de 1,3%, en rythme trimestriel. Sur un an, une croissance de 8,9% du parc de l’internet est, également, enregistrée à fin 2017 portant le taux de pénétration sur ce segment de marché à 64,0%.

Zachari BADJI