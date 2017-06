Communiqué Conseil des Ministres du mercredi 14 Juin 2017

Abordant la célébration de la Journée internationale des Archives, le Président de la République rappelle au Gouvernement l’impératif d’assurer, dans toutes les structures publiques et parapubliques, une bonne conservation des archives, et d’asseoir l’appropriation et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de modernisation de la gestion des archives, à travers l’implication des universitaires et autres professionnels du secteur.

Dans cette perspective, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de veiller à l’intensification de la numérisation des archives et documents administratifs, à la réalisation, dans les meilleurs délais, du Centre national des Archives, ainsi qu’au recrutement de professionnels, bibliothécaires et archivistes, pour assister les administrations.

Appréciant l’action des anciens combattants et des victimes de guerre dans le développement national, le Président de la République demande au Gouvernement d’accorder une attention particulière à l’amélioration soutenue de leur situation, et à l’actualisation du cadre législatif et règlementaire y afférent, notamment la loi n° 61-39 du 15 juin 1961.

Dans ce cadre, il importe d’engager un programme spécial de réhabilitation du siège de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre (ONAC) et des maisons des anciens combattants installées dans les régions, de renforcer les ressources financières allouées à l’Office, et de le doter de moyens logistiques appropriés.

Ainsi, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à préparer la tenue, dans les meilleurs délais, de la rencontre annuelle avec une délégation des anciens combattants.

Par ailleurs, magnifiant le travail remarquable déjà accompli par le Professeur Iba Der Thiam et ses équipes, dans le cadre du projet de réécriture de l’Histoire générale du Sénégal, le Président de la République demande au Premier Ministre d’engager la restructuration, la modernisation et le renforcement des moyens de l’Imprimerie nationale, afin de consolider sa contribution dans l’impression, la publication et la diffusion des documents publics.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en informant le Conseil de sa participation, à la 11e édition des Journées européennes du développement, les 7 et 8 juin à Bruxelles, à la Conférence G20-Afrique, à Berlin, le 12 juin et de son entretien avec le Président français Emmanuel MACRON, à Paris, le même jour. Il a enfin adressé ses vives félicitations à l’équipe nationale de karaté qui a remporté le championnat d’Afrique qui s’est déroulé au Cameroun.