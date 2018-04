Communiqué du Collectif Aar xaleyi

Le collectif Aar Xaleyi regrette le douloureux événement qui s’est abattu sur les familles des enfants Amadou Sall (3 ans) et Modou Sané (4 ans). Tous les deux enfants ont été retrouvés ce samedi 14 avril 2018 dans une voiture garée non loin de leur domicile aux Parcelles Assainies.

Le collectif présente ses condoléances les plus attristées aux parents de Amadou Sall qui avait déjà rendu l’âme au moment de la découverte et souhaite un prompt rétablissement à Modou Sané dont la vie n’est plus en danger, selon les dernières nouvelles.

Nous appelons les parents à redoubler de vigilance sur la garde et la surveillance des enfants. Et insistons sur la sensibilisation de tous.

Le collectif compte aussi sur la Police

nationale pour élucider cette affaire à travers une enquête rigoureuse. Nous osons, également, espérer que ce sera le cas. Vu l’engagement des autorités en charge de l’enquête depuis qu’elles ont été saisies.

Nous saluons, au passage, l’ouverture, le professionnalisme et la disponibilité de tous ceux qui ont aidé, de près ou de loin, le collectif à assister les familles concernées dans les recherches. Ce, depuis la disparition des enfants le mardi 10 avril 2018.

Collectif Aar Xaleyi

La présidente

Fatou Thiam Ngom